"Uyum İçinde Hep Birlikte Yöneteceğiz"
24 dakika önce
AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veriyor, onların da önerilerini alıyor.
Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, SKM programları kapsamında Başiskele'deki mahalle muhtarlarını tek tek ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetim üyeleriyle beraber mahalle muhtarlarını ziyaret eden Yasin Özlü, yeni dönemde de uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade ederek yeni projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.
MUHTARLARI ZİYARET ETTİ
Başiskele'nin her bir mahalle muhtarını ayrı ayrı ziyaret eden Özlü, Kullar Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Özen, Kullar Yakacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoban ve Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu ile bir araya geldi. Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ı da ziyaret eden Yasin Özlü bilgi alışverişinde bulunarak istişarelerde bulundu.
DEMOKRASİNİN MİHENK TAŞI
Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu söyleyen Yasin Özlü, "Mahallelerimizin sözcüsü, temsilcisi, ortak aklı ve vicdanı olarak gördüğümüz muhtarlarımızla bir araya geldik. Başiskeleli hemşehrilerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini ve önerilerini en yakından bilen ve takip eden muhtarlarımızı teker teker ziyaret ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. Basiskele'yi uyum içinde hep birlikte başarılı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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