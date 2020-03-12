Uyuşturucu avcısı "Hera" emekli oldu - Son Dakika
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Uyuşturucu avcısı "Hera" emekli oldu

6 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı 8 yılda, yaklaşık 5 ton uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağlayan narkotik dedektör köpeği Hera, törenle emekliye ayrıldı.

Uyuşturucu avcısı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı 8 yılda, yaklaşık 5 ton uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağlayan narkotik dedektör köpeği Hera, törenle emekliye ayrıldı.

Belçika kurdu 9 yaşındaki dişi köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde verilen özel eğitimlerin ardından ilk olarak Mersin Emniyet Müdürlüğünde görev aldı.

Bir süre sonra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen Hera, kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Şanlıurfa'daki sayısız operasyonda polislerle görev alan Hera, 8 yılda çeşitli uyuşturucu maddeleri kapsayan yaklaşık 5 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde büyük rol oynadı.

Operasyonlarda geçirdiği iki farklı kazada ayaklarından sakatlanmasına rağmen kısa sürede kendini toparlayan Hera'nın, görev süresini tamamlamasıyla emekliye ayrılmasına karar verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hera için emeklilik töreni düzenlendi.

Törende Hera'ya, görevlerinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı madalya takıldı ve üzerinde fotoğrafının yer aldığı pasta kesildi.

Hera, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğündeki görevini Meth isimli dedektör köpeğe devretti.

Kariyeri başarılarla dolu

Hera'dan sorumlu polis memuru Mustafa Serkan Karayiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hera ile son 2 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Dedektör köpeklerin zorlu bir eğitim sürecinin ardından emniyet teşkilatında görev almaya başladığını belirten Karayiğit, "Hera arazi, araç, ikamet, her türlü iklim şartlarında yürüttüğü 8 yıllık görev hayatında 5 ton civarı uyuşturucu madde buldu. Bunun 2 tonunu birlikte bulduk. 5 ton uyuşturucu bulması bir narkotik köpek için yüksek bir rakam ve Hera'nın bu kadar uzun süre çalışması da ayrıca büyük bir başarı. Başarılı bir kariyer geçirdi." diye konuştu.

Karayiğit, Hera'nın, başarılarıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün göz bebeği haline geldiğini, azmiyle herkesi şaşırttığını dile getirdi.

Ağır sakatlıklarına rağmen kısa sürede görevine dönmeyi başaran güçlü bir köpek olduğunun altını çizen Karayiğit, şöyle devam etti:

"Hera ile her gün bir araya geliyor, birlikte geziyor, antrenmanlarını yaptırıyordum. Artık diyet yapmayacak, yemekleri de sevmeye başladı. Benim için kısmen de olsa ondan ayrılmak zor olacak çünkü tecrübeli bir narkotik köpeği. Yerine gelen köpeğimiz de çok iyi, çok hareketli. Yeni köpeğimiz de Hera gibi. İnşallah onunla da güzel görevler gerçekleştiririz."

Karayiğit, Hera'dan yavrular elde etmek için faydalanacaklarını sözlerine ekledi.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:11 Kaynak: AA
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