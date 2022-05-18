Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi

18.05.2022 15:00
Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurdukları araçtan zehirli akrepler ele geçirdi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurdukları araçtan zehirli akrepler ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçerisinde uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araçta uyuşturucu madde yerine şeffaf kaplar içerisine konulan 7 adet zehirli akrep ele geçirildi. Polis ekipleri muhafaza altına aldıkları akrepleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderirken, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında ise işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi
Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi

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Ordu'da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama Ordu'da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman Gölbaşı, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi - Son Dakika


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