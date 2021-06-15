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Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi - Son Dakika

Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi

15.06.2021 10:45

Şişli'de uyuşturucu madde aldığı belirtilen 30 yaşındaki genç, üst geçitten aşağı sarkmaya başladı. Çevredekiler durumu fark etmeleri üzerine genci aşağı atlamaması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Yol trafiğe kapatılırken, o sırada genç kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, intihar anları ise anbean görüntülendi.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki E.B. henüz bilinmeyen bir nedenle üst geçide çıktı. Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Üst geçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi

Uyuşturucu, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi - Son Dakika


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