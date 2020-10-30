Uyuşturucu hapla yakalandılar - Son Dakika

Uyuşturucu hapla yakalandılar

30.10.2020 18:14
Uyuşturucu hapla yakalandılar, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosiklet ve Bisiklet Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından, içerisinde E.T., Y.M., M.M. ve E.C.Ö.'nün bulunduğu araçta yapılan aramada 105 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Söz konusu şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teslim edildi. Olayın devamında Narkotik polisi tarafından şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde, Y.M.'nin evinde 518 adet sentetik ecza hap ve 23,34 gram esrar maddesi elde edildi. Olayla ilgili ifadeleri alınan M.M. ve E.C.Ö. serbest bırakılırken, Y.M. ve E.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T.. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Y.M. ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu hapla yakalandılar
Uyuşturucu hapla yakalandılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu hapla yakalandılar - Son Dakika


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