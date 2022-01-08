Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üstünde ve evinde yapılan aramada 40 parça halinde 55 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre ilçesinde durdurulan bir şahısların üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada, 40 parça halinde 55 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak 7 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA