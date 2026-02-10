Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı
10.02.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda 14 ilde 305 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 14 ilde mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 305 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, söz konusu grup ve kanallarda yönetici/moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 346 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyonda 305 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:18:26. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.