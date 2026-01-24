Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak - Son Dakika
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

24.01.2026 14:39  Güncelleme: 15:18
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ebru Gülan'ın ifadesi ortaya çıktı. Gülan ifadesinde "Şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel', 'Veyis'le 3 dakika yan odada vakit geçir' şeklinde teklifler oluyordu" dedi. Ebru Gülan ayrıca eski sevgilisi Mehmet Akif Ersoy hakkında, "Kendi evinde yaşanan ilişkileri video kaydına alıyordu" iddiasında bulundu.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz'ın da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ebru Gülan'ın 20 Ocak'ta verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ebru Gülan'ın 20 Ocak 2026 tarihinde verdiği ifade ortaya çıktı.

"UYUŞTURUCU MADDELERİ GETİREN VEYİS'Tİ"

Ebru Gülan, ifadesinde, "2019'da D.Y. ve ben Mehmet'in evindeydik. Mehmet Akif'in anahtarı bende vardı. Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi, kendisiyle orada tanıştım. Çok zaman geçmeden Veyis cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ertesi gün Akif'i aradım, bir daha Veyis'i görmek istemediğimi söyledim. O gün Veyis beni hareketleriyle rahatsız etmişti. Mehmet Akif ile de Veyis'in bu hareketlerinden dolayı tartıştık. Daha sonrasında Mehmet Akif yeni bir siteye taşındı, beni eve davet etti. Veyis bende travma oluşturduğu için davetlerinde beni Veyis ile bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Bu evde Veyis, ben ve Mehmet buluştuk ancak bu görüşmelerde uyuşturucu madde yoktu. Sonra pandemi dönemlerinde Mehmet beni evine davet etti. Bu buluşmalarda evde Veyis, Mehmet ve Büşra adında bir kadın ve onun kuzeni vardı. Burada da uyuşturucu madde kullandık, uyuşturucu maddeleri getiren ise Veyis'ti. Burada da ben bu kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için aramızda gerginlik ve kavga çıktı. Ben de bundan dolayı evden ayrılarak kendi evime gittim. Bir süre sonra tekrar buluştuk. Veyis yine uyuşturucu madde getirmişti ve biz yine uyuşturucu madde kullanmış ve vakit geçirmiştik' ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYU DIŞARIDAN SİPARİŞ ETMEDİLER"

Ebru Gülan, "2020 yılı Haziran ayında Mehmet Akif beni tekrar aradı. Barışmak ve buluşmak istediğini söyledi. Ben de evine gittim. Gittiğimde evde Ahmet Göçmez, Serap S., Yağmur N., Mehmet Akif ve Kaan K. vardı. Ben gittiğimde zaten uyuşturucu madde kullanıyorlardı, ben de onlarla birlikte kullandım. 2020 yılı Ekim–Kasım ayları arasında Mehmet Akif tekrar davet etti. Evine gittiğimde Ahmet Göçmez, Serap S., Sevkiye ve Dilara Y. vardı. Ben gittiğimde orada uyuşturucu madde kullanıyorlardı, maddeyi dışarıdan sipariş etmediler. Kokain bittikten sonra Ahmet Göçmez tekrar cebinde bulunan kokainden çıkardı, onu da kullanmaya devam ettik" şeklinde konuştu.

"SÜTYENİNİ ÇIKAR GEL"

Gülan, ifadesinin devamında şunları söyledi: "Mehmet Akif bana Ahmet ve Pınar ile birlikte uyuşturucu aldıklarını ve üçünün birlikte ilişkiye girdiklerini söylemişti. 2019 yılı 8 Mart'ta Mehmet Akif ve bir kızla birlikte Mehmet Akif'in evine üçümüz gittik. Daha sonra Mustafa Manaz da oraya geldi. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli 'birbirimizin üstünü çıkar', 'soyun', 'onu öp', 'öpüş' gibi şeyler yapıyorduk. Yine bu şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel', 'Veyis'le 3 dakika yan odada vakit geçir' şeklinde teklifler oluyordu. Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti. Hatta alkol almadığı zamanlarda bile şişe çevirmece oyununda karşısındaki kişiye '5 tane shot at' ya da 'bir bardak viskiyi tek seferde iç' gibi tekliflerde bulunuyordu.

"EVİNDE YAŞANAN İLİŞKİLERİ VİDEO KAYDINA ALIYORDU"

Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp, önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyordum. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterildiği zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etraflarındaki kızlara kendilerini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı. Bu olayları da normalleştiriyorlardı. Hatta 'Bak, Pınar'la da bu işleri yaptık ve evlendik' diyordu. Kendi evinde yaşanan ilişkileri ve olayları da telefonuyla video kaydına alıyordu. Hatta ilk gözaltına alındığımızda nezarette Buse isimli kız da ilk cinsel ilişkisini Mehmet'le yaşadığını, onu da bu şekilde manipüle ettiklerini anlatmıştı.

Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Uyuşturucu, Habertürk, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Şeker Sedat Şeker:
    kızım madem eve gittin zaten bilerek isteyerek yapmışsın medya suçluyu suçsuz suçsuzuda suçlu yapma gücüne sahiptir 24 2 Yanıtla
  • 033248 033248:
    Şişe çevirmek suç mu? 15 4 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Bir insana taktığınız zaman o insana takmadığınız kulp kalmıyor yakında canavar ilan edeceksiniz 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.