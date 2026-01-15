BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı. Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
