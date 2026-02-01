Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezalı Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.M.B.'yi (23) yakaladı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
