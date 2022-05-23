Uyuşturucu taciri 17 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 17 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 17 şüpheli satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ