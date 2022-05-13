Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı

13.05.2022 20:23
Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde haftalar süren teknik takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde haftalar süren teknik takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E.'yi takibe aldı. Haftalar süren takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada fişeklenerek satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 15 adet mermi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.E emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı
Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı
Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı
Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı

YORUMLAR
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika


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