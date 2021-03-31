BURSA Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan 2 otomobilde 413 gram metanfetamin ile 5 gram bonzai ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Huzur Mahallesi Taşocakları mevkisine giden yolda görülen 2 otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobillerin sürücüleri yollarına devam etti. Yaşanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobillerdeki Recep D., Özgür K., Faruk S., Yusuf İslam S., Murat Y. ve Bedirhan K. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda da 413 gram metamfetamin, 4,5 gram bonzai ile 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi, 1 ruhsatsız kesme tüfek,1 ruhsatız kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 85 TL ele geçirildi.

Şüphelilerden Murat Y. hakkında 2 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu, Bedirhan K.'nin de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y., Bedirhan K. ve Faruk S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.