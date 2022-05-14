Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

14.05.2022 13:34
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesin Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 4 Farklı adrese düzenlenen operasyonda 5.7 gram esrar, 1.9 gram metamfetamin ve 17.07 gram sentetik kannabinioid maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak S.K., M.D., Y.Y. ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.Ç., S.K., ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ve yine aynı operasyon çerçevesinde 22 şahsa uyuşturucu kullanmaktan ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika


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