Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Kamerada

Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Kamerada

1 saat önce

Uyuşturucu tacirlerine operasyon kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyonda 2 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyonda 2 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5'i ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Vatan, Fırat, Beydilli, Gültepe ve Cumhuriyet mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kilo 145 gram eroin, 40 gram esrar, 30 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 890 TL para ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 1 adet kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler, 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler, 2 adet pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait dolu kartuşlar ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

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