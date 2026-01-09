Uyuşturucu Taşıyan Kadın Yakalandı

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen Güney Afrika uyruklu kadın, Sakarya'da polis ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ve Güney Afrika uyruklu olduğu tespit edilen Y.V. (40) isimli kadın, Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durdurularak yapılan kontroller neticesi gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan' 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA