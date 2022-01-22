Uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların bulunması için çalışma başlattı. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.P. isimli firari, ekipler tarafından evinde yakalandı. - ANTALYA