Uyuyan eşini yatakta öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Uyuyan eşini yatakta öldürüp intihar etti

24.05.2023 18:58

Uyuyan eşini yatakta öldürüp intihar etti Diyarbakır'da iddiaya göre 'kripto para' yüzünden bunalıma giren adam, eşini öldürdükten sonra intihar etti Diyarbakır'da bir sitede kapıcılık yapan Mehmet Denizli, iddiaya göre parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla önce uykudaki eşi...

Uyuyan eşini yatakta öldürüp intihar etti

Diyarbakır'da iddiaya göre 'kripto para' yüzünden bunalıma giren adam, eşini öldürdükten sonra intihar etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir sitede kapıcılık yapan Mehmet Denizli, iddiaya göre parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla önce uykudaki eşi Basra Denizli'ye, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki yakınlarının iddiasına göre 643. Sokak'ta bulunan Sarmaşık Sitesi'nde kapıcılık yapan Mehmet Denizli (34), kripto para borsasına yatırdığı parayı kaybedince bunalıma girdi. Bunalıma giren Denizli, 10 yıllık eşi Basra Denizli'yi yatakta uyurken kafasına tabancayla ateş ederek öldürdü. Denizli, daha sonra aynı yatakta oturarak kendi kafasına sıktı.

Olay, kapıcılık yapan Denizli'nin sabah ekmek dağıtmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiye bildirmesiyle belli oldu. Yakınlarına durumun bildirilmesi üzerine Denizli'nin telefonlarına cevap vermediği ve giriş kattaki evine balkondan girildiği öğrenildi. Yatak odasında çifti kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Basra Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Denizli'yi ise ağır yaralı şekilde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mehmet Denizli de hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Basra Denizli, Kocaköy'deki aile yakınlarının mezarlığına defnedildi. Mehmet Denizli'nin ise otopsi işlemleri devam ediyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Denizli, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuyan eşini yatakta öldürüp intihar etti - Son Dakika


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