Uzak doğulu turizmciler, doğu karadeniz'i gezdi

UZAK Doğu ülkelerinden Türkiye'ye gelen seyahat acentesi temsilcileri, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni gezip, incelemelerde bulundu. Turizmciler, Rize ve Trabzon'a, gelecek sezon Uzak Doğu'dan yaklaşık 50 bin turist getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Turizm sektörünün lokomotif kuruluşu Dorak Holding ve Türk Hava Yolları'nın (THY) ortak organizasyonuyla Uzak Doğu'dan Türkiye'ye en çok turisti getiren tur operatörü temsilcilerine, Karadeniz Bölgesi'ni tanıtım gezisi düzenlendi. Vietnam'ın en büyük 15 seyahat acentesinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı Rize- Trabzon tanıtım gezisi, 8 gün sürdü. Dorak Holding CEO'su Ahmet Serdar Körükçü, 2020 sezonunda Rize ve Trabzon'a 50 bin turist getireceklerini söyledi. Körükçü, "Dorak Holding turizm grubu olarak çoğunluğu Uzak Doğu'dan olmak üzere Türkiye'ye yılda yaklaşık 500 bin turist getiriyoruz. Hedefimiz Rize ve Trabzon'a bu tür tanıtım gezilerini devam ettirip, önümüzdeki sezon, bölgeye yaklaşık 50 bin civarında turist getirmek. Turizm, ülkemizin ekonomisi ve istihdam için çok önemli sektör. Ülke olarak turizmdeki hedefimiz; yılda 75 milyon turist, 75 milyar dolar turizm geliri olmalı. Eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ile ülkemiz bu hedefleri çoktan hak ediyor. Bu hedefler doğrultusunda bizler de önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemize getirdiğimiz turist sayısını 2 milyon ziyaretçiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Uzak Doğulu seyahat acentesi yöneticilerinin katıldığı Karadeniz tanıtım gezisine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlı turist rehberi Mehmet Okumuş da bölgede 8 gün süren gezi düzenlediklerini belirterek, "Çok önemli, çok başarılı bir tanıtım gezisi gerçekleştirdik. Türk turizm sektörünün en büyük tur operatörü konumunda olan Dorak Holding ve milli markamız THY'nin birlikte gerçekleştirdiği bu gezi, nitelik ve kapsam olarak Karadeniz Bölgesi'nde ilk konumundadır. Uzak Doğulu misafirlerimiz zaten Batı ve Orta Anadolu'yu kapsayan tur programlarımızın mevcut müşterisi durumundalar. Karadeniz'i çok beğendiler. Önümüzdeki yıldan itibaren mevcut tur programlarına Rize ve Karadeniz Bölgesi'ni de dahil edecekler. Önümüzdeki sezondan itibaren Karadeniz'e Uzak Doğulu turist akını başlayacak" dedi.