Uzaktan eğitime erişemeyen Aksekili öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Akseki ilçesinde uzaktan eğitimde derslere katılma imkanı olmayan öğrencilere tablet hediye edildi.

Kaymakamlığın hazırladığı "Eğitime Uzak Kalma Projesi" kapsamında, ilçe genelinde ihtiyacı olan öğrenciler belirlendi. Belirlenen öğrencilere Aksekili iş insanları vasıtasıyla 60 tablet alındı. Ayrıca 15 öğrenciye de burs imkanı sağlandı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki'de eğitim almak isteyen hiçbir bireyin buna uzak kalmayacağını vurguladı.

Bu nedenle ilçede başlatılan proje kapsamında ilk etapta 60 tablet ve 15 öğrenciye burs verildiğini ifade eden Hülür, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek amacında Eğitime Uzak Kalma Projesi kapsamında hayırsever iş insanlarımızı öğrenci kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Bu sayede salgının ortaya çıkarabileceği olumsuz durumları engelleyip öğrenci kardeşlerimizin daha da başarılı olması anlamında çaba gösteriyoruz. Başarılı iş insanlarımız ile her zaman övünüyor ve onlarla daha güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda katkı vermek isteyen tüm iş insanlarımıza kardeşlerimiz adına teşekkür ediyor desteklerinin devamını diliyorum."

Hülür, projenin süreceğini sözlerine ekledi.