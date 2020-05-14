Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere bilgisayar desteği - Son Dakika

Demirci Belediyesi tarafından uzaktan eğitime katılamayan 2 kardeşe bilgisayar hediye edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla başlatılan uzaktan eğitime, ilçede yaşayan Elif ve Ramazan Demir kardeşlerin bilgisayarları olmadığı için katılamadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Selçuk, temin edilen bilgisayarı kendisini makamında ziyaret eden Makine Kimya Hüseyin Çamtepe Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ramazan Demir'e hediye etti.

Kardeşlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmasını dileyen Selçuk, "Ramazan kardeşimizin uzaktan eğitime katılamadığını öğrendim. Online eğitimlere katılması için kendisine bilgisayar hediye ettik. Ondan tek beklentimiz sınavlarda başarılı olması ve vatana millete hayırlı görevlerde bulunmasıdır. Hükümetimiz salgınla mücadelede hem önemli hem de başarılı bir süreç yönetiyor. Birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile bu salgının da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Hedefi fen lisesi

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlandığını Ramazan Demir, "Derslere katılamıyordum. Bu yıl benim için çok önemli. Başkanımız bilgisayarımın olmadığını öğrenmiş bana bilgisayar hediye etti. Ben de ona başarı sözü verdim. Hedefim Fen Lisesini kazanmak ve öğretmen olmak." dedi.

Belediyenin bilgi işlem ekiplerince öğrencilerin Hoşçalar Mahallesine teslim edilen bilgisayarın kurulumu da gerçekleştirildi.

Ramazan Demir'in kardeşi Elif'in de Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.