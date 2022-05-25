UZAYA GÖNDERİLMEK İSTENEN KEBAPLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın'ın 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde hazırladığı helyum meteoroloji balonuyla stratosfere gönderdiği 'boru kebabı' büyük ilgi gördü. Kebabı işyerinde sergileyen Aydın, il ve yurt dışından gelen vatandaşların kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını '12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde uzaya göndermek için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu. Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştü.

İŞ YERİNDE SERGİLİYOR

Stratosfer tabakasına ulaşan dünyadaki ilk 'boru kebabı' başta Türkiye olmak üzere dünya basınında geniş yer aldı. Kebapçı Aydın, stratosfer tabakasına kadar ulaşan kebabını hazırladığı stant ile iş yerinde sergilemeye başladı. İş yerine kebap yemek için gelen müşterilerin neredeyse tamamı, girişte fotoğraf çektirmek için sıraya girmeye başladı. İlgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Aydın, birçok şehirden vatandaşların stratosfere giden ilk kebabını görmek için geldiklerini söyledi.

'ADANA KEBABINI TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sadece farklı illerden değil yurt dışından da müşterilerin geldiğini belirten Aydın, 'İnsanlar Türkiye'nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana'ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana'nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz' dedi.

'ŞUAN ADANA KEBAP ZİRVEDE'

Adana'yı ve Adana kebabını en iyi şekilde tanıttığını aktaran Aydın, 'Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah'ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şuan Adana kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuna gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam' diye konuştu.

Hatay'dan gelen Sultan Öztürk, 'Boru kebabını uzaya göndermişler. Hatay'da denize düşmüş. Bizde görmeye geldik. Kebabı da çok beğendik. Böyle sergilenmesine de çok şaşırdık' dedi.(DHA)

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