Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak! - Son Dakika

Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak!

07.02.2021 07:37
Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak!, System.String[]

Kronik yorgunluk sıklıkla psikiyatrik bir tablo olarak değerlendiriliyor ve doğru tedavi edilemiyor.

Kronik yorgunluk sıklıkla psikiyatrik bir tablo olarak değerlendiriliyor ve doğru tedavi edilemiyor. Yeteri kadar uyuduğunuz halde kendinizi yorgun hissediyorsanız, kaç fincan kahve içerseniz için ayılamıyorsanız ve bu yorgunluk durumu devam ediyorsa kronik yorgunluk sendromu (KYS) yaşıyor olabilirsiniz…

STRESİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK!

Prof. Dr. Derya Uludüz, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

KYS genelde beraberinde psikolojik sorunları da getirir. Ne yazık ki hastaların yüzde 80'ine doğru tanı konamıyor. Doğru tanı için beş yıl kadar beklemek gerekebiliyor. Bunun nedeni yakınmaların çok fazla hastalığı taklit ediyor olmasıdır. Birçok test yapılır ama testler normaldir. Bu nedenle şikayetiniz ne olursa olsun sıklıkla psikolojik olduğu düşünülür.

Bazı enfeksiyonlar KYS'nin gelişiminde rol oynayabilir. Alerjiler, aşırı inflamasyon ve vücudun yakıt dairesi olan mitokondrilerin işlev bozukluğu da buna neden olabilir. KYS doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür. Çoğunlukla 20 ile 40 yaş arasında... Yoğun ve stresli iş temposu da sıkça görülmesinin nedenlerinden biri.

Erkeklerdeyse genellikle 30 ile 50 yaş arasında ve yine yoğun ve stresli iş temposu olanlarda görülür.

Düzenli yürüyüş ve nefes egzersizleri...

Hafif yorgunluk ve halsizlikle başlayarak ilerleyebilir.

Tedavi için iş yükünü azaltmanın ve stresle baş etmenin yollarını bulmak adına psikolojik destek önerilir.

Beyne giden kan akımının temizlenmesi ve oksijen girişi sağlamak için açık havada düzenli aralıklarla yürüyüş ve derin nefes alma egzersizleri uygun olur.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavisi uygulanabilir.

Uykunun düzenlenmesi çok önemli... Uyku hormonu devreye sokulabilir.

Stres, sürekli evde olmanın ve sosyal hayattan kopmanın yıkımı sendromu tetikleyebilir.

COVID-19 geçirdikten sonra bağışıklık sisteminde oluşan zayıflık da önemli bir etken. Hastalıktan bir ay sonra bile devam eden halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleri bunun kanıtı. Kronik yorgunluk sendromunu COVID-19'un olası uzun vadeli etkisi olarak değerlendirebiliriz.

Yapmanız gereken en önemli şey gününüzü doğru planlamak...

Bol C vitaminli kuşburnu, karpuz, mandalina, kivi ve portakal tercih edilmeli. Ispanak, pazı, biber, brokoli, karnabahar, brüksellahanası gibi sebzelerin tüketimi arttırılmalı.

Alkolü azaltmalısınız. Alkol bağışıklık sistemini zayıflatır ve yorgunluğa sebep olur.

Nefes egzersizleri gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlar.

HAREKETSİZLİĞİN DE PAYI VAR

Prof. Dr. Tekin Akpolat, Liv Hospital iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı

Kronik yorgunluğun birçok nedeni olabilir ama kötü beslenme ve hareketsizlik en önemli nedenlerinden... Hareketsizliğe çözüm olarak evde yapacağınız odalar arası yürüyüş veya basit hareketler bile temponuzu korumaya ve hareketlenmenizi sağlamaya yardımcı olacak. Evde kaldığımız süre içerisinde de yağlı besinlerden ve hamur işlerinden uzak durmak gerekir.

Düzenli beslenin ve susuz kalmayın.

Çalışma saatlerinde düzensizlikten kaçının.

Geç saatlerde yemek yemeyin.

Enerji içeceklerinden uzak durun.

Sürekli cep telefonuyla meşgul olmayın.

Televizyon karşısında uzun saatler geçirmeyin.

Bilgisayar başında uzun saatler oturmayın.

Uzun süreli açlık diyetleri yapmayın.

Atıştırmalık diyet ürünlerini kararında tüketin.

Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak!

Tıp Fakültesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı         
00:03
Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı         
22:55
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı         
11:56
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 07:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei