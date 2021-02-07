Üzerimizdeki şu ağırlıktan bir kurtulsak!

Kronik yorgunluk sıklıkla psikiyatrik bir tablo olarak değerlendiriliyor ve doğru tedavi edilemiyor. Yeteri kadar uyuduğunuz halde kendinizi yorgun hissediyorsanız, kaç fincan kahve içerseniz için ayılamıyorsanız ve bu yorgunluk durumu devam ediyorsa kronik yorgunluk sendromu (KYS) yaşıyor olabilirsiniz…

STRESİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK!

Prof. Dr. Derya Uludüz, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

KYS genelde beraberinde psikolojik sorunları da getirir. Ne yazık ki hastaların yüzde 80'ine doğru tanı konamıyor. Doğru tanı için beş yıl kadar beklemek gerekebiliyor. Bunun nedeni yakınmaların çok fazla hastalığı taklit ediyor olmasıdır. Birçok test yapılır ama testler normaldir. Bu nedenle şikayetiniz ne olursa olsun sıklıkla psikolojik olduğu düşünülür.

Bazı enfeksiyonlar KYS'nin gelişiminde rol oynayabilir. Alerjiler, aşırı inflamasyon ve vücudun yakıt dairesi olan mitokondrilerin işlev bozukluğu da buna neden olabilir. KYS doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür. Çoğunlukla 20 ile 40 yaş arasında... Yoğun ve stresli iş temposu da sıkça görülmesinin nedenlerinden biri.

Erkeklerdeyse genellikle 30 ile 50 yaş arasında ve yine yoğun ve stresli iş temposu olanlarda görülür.

Düzenli yürüyüş ve nefes egzersizleri...

Hafif yorgunluk ve halsizlikle başlayarak ilerleyebilir.

Tedavi için iş yükünü azaltmanın ve stresle baş etmenin yollarını bulmak adına psikolojik destek önerilir.

Beyne giden kan akımının temizlenmesi ve oksijen girişi sağlamak için açık havada düzenli aralıklarla yürüyüş ve derin nefes alma egzersizleri uygun olur.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavisi uygulanabilir.

Uykunun düzenlenmesi çok önemli... Uyku hormonu devreye sokulabilir.

Stres, sürekli evde olmanın ve sosyal hayattan kopmanın yıkımı sendromu tetikleyebilir.

COVID-19 geçirdikten sonra bağışıklık sisteminde oluşan zayıflık da önemli bir etken. Hastalıktan bir ay sonra bile devam eden halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleri bunun kanıtı. Kronik yorgunluk sendromunu COVID-19'un olası uzun vadeli etkisi olarak değerlendirebiliriz.

Yapmanız gereken en önemli şey gününüzü doğru planlamak...

Bol C vitaminli kuşburnu, karpuz, mandalina, kivi ve portakal tercih edilmeli. Ispanak, pazı, biber, brokoli, karnabahar, brüksellahanası gibi sebzelerin tüketimi arttırılmalı.

Alkolü azaltmalısınız. Alkol bağışıklık sistemini zayıflatır ve yorgunluğa sebep olur.

Nefes egzersizleri gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlar.

HAREKETSİZLİĞİN DE PAYI VAR

Prof. Dr. Tekin Akpolat, Liv Hospital iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı

Kronik yorgunluğun birçok nedeni olabilir ama kötü beslenme ve hareketsizlik en önemli nedenlerinden... Hareketsizliğe çözüm olarak evde yapacağınız odalar arası yürüyüş veya basit hareketler bile temponuzu korumaya ve hareketlenmenizi sağlamaya yardımcı olacak. Evde kaldığımız süre içerisinde de yağlı besinlerden ve hamur işlerinden uzak durmak gerekir.

Düzenli beslenin ve susuz kalmayın.

Çalışma saatlerinde düzensizlikten kaçının.

Geç saatlerde yemek yemeyin.

Enerji içeceklerinden uzak durun.

Sürekli cep telefonuyla meşgul olmayın.

Televizyon karşısında uzun saatler geçirmeyin.

Bilgisayar başında uzun saatler oturmayın.

Uzun süreli açlık diyetleri yapmayın.

Atıştırmalık diyet ürünlerini kararında tüketin.