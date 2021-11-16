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Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu

16.11.2021 15:07
Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu

Elazığ'da 10'uncu kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise şans eseri yaralı kurtulmuştu.

Elazığ'da 10'uncu kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise şans eseri yaralı kurtulmuştu. Hastanede yapılan tedavisinin ardından Güven, bugün hastaneden belindeki 8 platin ile taburcu oldu.

Olay, 6 gün önce kentin en işlek yerlerinden olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Aşağı düşen kadın, o sırada işten çıkarak eve gitmekte olan Vedat Güven'in üzerine düştü. Olayda kadın ile adam ağır yaralanmıştı. İntihar eden kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Güven, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından Güven, bugün belindeki 8 platin ile taburcu oldu.

"3 gün boyunca bir şey hatırlamadım"

Olayı hatırlamadığını aktaran Vedat Güven, "Aklıma bir şey gelmiyor. Olaydan 2-3 gün sonraki görüntüleri görünce aklıma geldi. Kadın intihar etmiş, üzerime düşmüş. Görüntülerde zaten ben yerde yatıyorum. Sonra gözümü açınca kendimi hastanede buldum, aklıma bir şey gelmiyor. İnşaattan çıktım eve geliyordum. Olay günü eve gelirken de bu kaza oldu. Sırtımda ve kaburgalarımda kırıklar var. Sol kolumda da kırıktan şüpheleniyorlar onun için tekrar hastaneye gidip göstereceğiz. 8 tane platin takmışlar. 2 hafta sonra tekrar muayeneye gideceğiz. Doktor bana 1-2 yıl boyunca çalışamayacağımı ondan sonra da ağır iş yapamayacağımı söyledi. Bu durumdan dolayı mağdurum. Orada binlerce insan gelip geçiyor ama bu olay benim başıma geldi. Ölen kadından şikayetçi olup olmadığım soruldu. Sonuçta kadın ölmüş, neden şikayetçi olayım. Aklıma olayla ilgili hiçbir şey gelmiyor. 3 gün boyunca bir şey hatırlamıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra bilincim yerine gelmeye başladı" dedi. - ELAZIĞ

Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu
Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu
Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu
Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu

İntihar, Elazığ, Gazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine 10'uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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