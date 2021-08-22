Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Sadık Çarıkçı (39), üzerine tomruk düşmesiyle ağır yaralandı. Çarıkçı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Bayramiç ilçesinin Yeşilköy köyü sınırlarında kalan Kazdağları'nın Karıncalı mevkiinde orman işçisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Sadık Çarıkçı, iddiaya göre kesilen tomrukların istiflenmesi sırasında kayarak yuvarlanan bir topruğun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden ambulans ile Yeşilköy köyüne getirelen Sadık Çarıkçı, buradan orman ağaç deposu bahçesine inen ambulans helikopter ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.