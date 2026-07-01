Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir

Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir
01.07.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz, İyilik İyileştirir programında sunucu Metin Aydın'ın konuğu oldu. Çocuk gelişiminde oyunun vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaymaz, oyunun yalnızca eğlence değil, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Sanal oyunların bu ihtiyacı karşılamadığını belirten uzman isim, oyun eksikliğinin çocuklarda çeşitli gelişimsel ve davranışsal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çocukların gelişiminde oyunun rolünü değerlendiren Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz, oyun oynamanın çocuklar için yemek yemek, su içmek ve uyumak kadar temel bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Kaymaz, özellikle dijital oyunların gerçek oyunun yerini tutmadığını belirterek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

"OYUN ÇOCUĞUN DİLİ, OYUNCAKLAR DA KELİMELERİDİR"

Oyunun çocukların kendilerini ifade etme biçimi olduğunu söyleyen Beyza Gül Kaymaz, "Oyun çocuklar için bir cevher. Çocuklar dünyaya oyun aşığı olarak geliyorlar. Oyun evrensel bir şey, dünyanın neresine gidersek gidelim çocuklar oyun oynuyor." dedi.

Kaymaz, "Oyun çocuk için fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil becerilerini geliştiren büyük bir nimet. Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir." ifadelerini kullandı.

"OYUN, TRAVMA YAŞAYAN ÇOCUKLARA DA İYİ GELİYOR"

Oyun terapilerinin önemine dikkat çeken Kaymaz, duygusal, davranışsal ve travmatik problemler yaşayan çocuklarda oyunun iyileştirici etkisinin bulunduğunu belirtti. Çocukların yaşadıkları duyguları oyun aracılığıyla dışa vurabildiğini ifade eden uzman isim, oyunun psikolojik destek sürecinde önemli bir araç olduğunu söyledi.

Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir

"SANAL OYUNLAR GELİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR"

Dijital oyunlarla gerçek oyun arasındaki farkı değerlendiren Kaymaz, sanal oyunların çocukların bağ kurma, emek verme, keşfetme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getirdi.

Çocukların oyun oynayamadığında gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten Kaymaz, "Çocuklar oyun oynayamadığı zaman gelişim ihtiyaçları karşılanmadığı için semptom vermeye başlıyor." diyerek ailelerin çocukların oyun oynayabileceği ortamları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Psikoloji, Çocuk, Oyun, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Oyun Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Muslera’dan buruk veda Muslera'dan buruk veda

15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:27:33. #7.13#
SON DAKİKA: Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.