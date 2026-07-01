Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir

Çocukların gelişiminde oyunun rolünü değerlendiren Uzm. Psikolojik Danışman Beyza Gül Kaymaz, oyun oynamanın çocuklar için yemek yemek, su içmek ve uyumak kadar temel bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Kaymaz, özellikle dijital oyunların gerçek oyunun yerini tutmadığını belirterek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

"OYUN ÇOCUĞUN DİLİ, OYUNCAKLAR DA KELİMELERİDİR"

Oyunun çocukların kendilerini ifade etme biçimi olduğunu söyleyen Beyza Gül Kaymaz, "Oyun çocuklar için bir cevher. Çocuklar dünyaya oyun aşığı olarak geliyorlar. Oyun evrensel bir şey, dünyanın neresine gidersek gidelim çocuklar oyun oynuyor." dedi.

Kaymaz, "Oyun çocuk için fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil becerilerini geliştiren büyük bir nimet. Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir." ifadelerini kullandı.

"OYUN, TRAVMA YAŞAYAN ÇOCUKLARA DA İYİ GELİYOR"

Oyun terapilerinin önemine dikkat çeken Kaymaz, duygusal, davranışsal ve travmatik problemler yaşayan çocuklarda oyunun iyileştirici etkisinin bulunduğunu belirtti. Çocukların yaşadıkları duyguları oyun aracılığıyla dışa vurabildiğini ifade eden uzman isim, oyunun psikolojik destek sürecinde önemli bir araç olduğunu söyledi.

"SANAL OYUNLAR GELİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR"

Dijital oyunlarla gerçek oyun arasındaki farkı değerlendiren Kaymaz, sanal oyunların çocukların bağ kurma, emek verme, keşfetme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getirdi.

Çocukların oyun oynayamadığında gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten Kaymaz, "Çocuklar oyun oynayamadığı zaman gelişim ihtiyaçları karşılanmadığı için semptom vermeye başlıyor." diyerek ailelerin çocukların oyun oynayabileceği ortamları desteklemesi gerektiğini vurguladı.