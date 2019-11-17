Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (3)
Son Dakika Güncel Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (3) - Son Dakika

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (3)

6 saat önce

KOMUTANI, AĞABEYE HABERİ VEREMEDİIsparta'da, evlerinde eşi Ebru Öztürk ile kayınbiraderi tarafından öldürülen uzman çavuş Erkan Öztürk'ün Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yaptığı ve 4 yıldır Isparta'da olduğu öğrenildi.

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (3), System.String[]

KOMUTANI, AĞABEYE HABERİ VEREMEDİ

Isparta'da, evlerinde eşi Ebru Öztürk ile kayınbiraderi tarafından öldürülen uzman çavuş Erkan Öztürk'ün Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yaptığı ve 4 yıldır Isparta'da olduğu öğrenildi. Öztürk'ün görev yaptığı merkezdeki tabur komutanı da acı haberi alıp, olay yerine geldi. Erkan Öztürk'ün şehir dışında oturan ağabeyiyle cep telefonuyla görüşen komutan, acı haberi veremedi. Uzman Çavuş Erkan Öztürk'ün rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen tabur komutanı, Isparta'ya gelmesi gerektiğini iletti.

ŞÜPHELİ POLİSMİŞ

Ebru ve Erkan Öztürk çiftini öldüren şüphelinin polis olduğu da öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.

Öte yandan çiftin çocuklarının 3 yaşında erkek, 6 yaşında kız olduğu belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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