Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz’dan Kurban Bayramı uyarısı: Et tüketiminde ölçü şart

24.05.2026 09:30
Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz, Kurban Bayramı’nda artan et tüketiminin sindirim sorunları, kilo artışı ve mide rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyardı. Osanmaz, özellikle yeni kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek sağlıklı beslenme için önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi beslenme uyarılarında bulunan Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz, kontrolsüz et tüketiminin sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Yeni kesilen etlerin dinlendirilmesi gerektiğini belirten Osanmaz, porsiyon kontrolü, sebze tüketimi ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Kurban Bayramı’nda değişen beslenme alışkanlıkları ve artan et tüketimi, sağlık açısından çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz, bayram sofralarında bilinçsiz tüketimin sindirim sistemi problemleri, kilo artışı ve mide-bağırsak şikayetlerine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle bayramın ilk günlerinde yoğun şekilde tüketilen kırmızı etin dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirten Osanmaz, sağlıklı bir bayram geçirmek için porsiyon kontrolü ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

YENİ KESİLEN ET HEMEN TÜKETİLMEMELİ

Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz, yeni kesilen etlerin sindiriminin daha zor olduğunu belirterek önemli tavsiyelerde bulundu. Osanmaz, etlerin mümkünse 12 ila 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesinin sindirim sistemi açısından daha sağlıklı olacağını söyledi. Bayram döneminde artan protein tüketiminin kontrolsüz şekilde yapılmasının kilo artışına neden olabileceğini ifade eden Osanmaz, “Yüksek protein içeren etlerin fazla miktarda tüketilmesi yağ depolanmasını artırabilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir” dedi. Et tüketiminin yanında sebze ve salata tüketiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Osanmaz, lif açısından zengin besinlerin hem sindirimi desteklediğini hem de uzun süre tokluk sağladığını belirtti.

KIZARTMA YERİNE IZGARA VE HAŞLAMA ÖNERİSİ

Bayram sofralarında pişirme yöntemlerinin de sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çeken Osanmaz, kızartma ve aşırı yağlı kavurma yöntemleri yerine daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Osanmaz, “Haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri hem sindirim açısından daha uygundur hem de kalori kontrolüne yardımcı olur” ifadelerini kullandı. Tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Tuğba Osanmaz, ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı bir seçim olacağını belirtti. Bayram boyunca küçük ama etkili beslenme alışkanlıklarının sağlık açısından büyük fark oluşturacağını ifade eden Osanmaz, dengeli beslenmeyle hem bayram sofralarının keyfinin çıkarılabileceğini hem de sağlığın korunabileceğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü

