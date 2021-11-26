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Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor! - Son Dakika

Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!

26.11.2021 08:31
Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!

Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin'in mastır ve doktora belgelerinin de gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Zulâl Atalay Laçin'in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Zulâl Atalay Laçin, 28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 'Profesör' unvanıyla göreve başladı. Ancak kısa süre sonra üniversite yönetimi durumundan şüphelendi. Laçin, bir sohbet sırasında doçentlik çalışmasıyla ilgili konulara 'kaçamak' cevaplar vermişti.

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından tutuklanmıştı.

Laçin'in doçentlik belgesi dışında mastır ve doktora belgeleri de incelemeye alındı. İnceleme ve yazışmalar neticesinde Laçin'in The University of Manchester'dan "üstün başarı" ile aldığını beyan ettiği 22 Kasım 2000 tarihli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca ODTÜ'den aldığını beyan ettiği doktora belgesinin de gerçek olmadığı anlaşıldı. Laçin'in 11 Haziran 1996 tarihinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diploma da incelemeye alındı. Bu diplomanın da sahte olup olmadığı araştırılıyor.

Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!

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Son Dakika Güncel Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor! - Son Dakika
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