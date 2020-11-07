Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı - Son Dakika

Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı

07.11.2020 09:23
Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'de 12 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden meydan okuma sırasında intihar ettiği iddiası çocuklar ve sosyal medya arasındaki ilişkiyi gündeme getirdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 12 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden meydan okuma sırasında intihar ettiği iddiası çocuklar ve sosyal medya arasındaki ilişkiyi gündeme getirdi. Uzman Pedagog Klinik Psikolog Oya Akbaş, sosyal medyanın belli bir yaş grubundaki çocukları kötü etkilediğini ifade etti.

Uzman Pedagog Klinik Psikolog Oya Akbaş, sosyal medya uygulamalarının çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Psikolog Oya Akbaş, "Belli bir yaş grubu çocukları tabi kötü etkiliyor. Eğer çocuğun psikolojik rahatsızlıkları varsa bu anlamda daha da etkili. Nörolojik, psikolojik ve mental anlamda. Özellikle çocukları olumsuz etkiliyor. Bazı uygulamalar bildiğim kadarıyla belli ülkelerde yasaklandı" dedi. Uygulamaların çocukları intihara teşebbüs etmesinde büyük bir etken olduğunu ifade eden Oya Akbaş, "Aslında bunu tek bir neden bağlayarak, bundan dolayı demek çok doğru bir şey değil. Bu sadece bir etkendir. Büyük bir etkendir. Şu anda gençler kendilerini belirli bir hayatın içerisinde gibi görüyorlar. Ne kadar beğeni aldılar, ne paylaştılar, oradan arkadaşlıklar kurmaya çalışıyorlar. Aslında çok sakıncalı. Biz bu konuda ebeveynleri sürekli uyarıyoruz" diye konuştu.

"AİLELER ÇOCUKLARIYLA ÇOK SIKI BAĞLANTILAR İÇERİSİNDE OLMALI"

Pedagog Oya Akbaş, "Ergenlik dönemi dediğimiz 10 ile 16 yaş arası çocuklarda, benim de danışanlarım üzerinde gördüğüm 'Biz de Youtuber olacağız' şeklinde konuların geçmesi, öyle bir izlenim yaratılması, sanki onlar çok güzel bir hayat yaşıyorlarmış izlenimi oluşturulması ve 10 ve 16 yaş grubu çocukların 'Her şeyi biz biliyoruz' durumları içerisinde olup ebeveynleri dinlememe, onlardan uzaklaşma arkadaşlara daha çok yönelme durumları olduğundan dolayı çok tehlikeli. Ailelerin çocuklarıyla çok sıkı bağlantılar içerisinde olması gerekir. Çocuğunla arkadaş gibi ol durumunu ben çok onaylayan bir uzman değilim. Çocuğunuzla anne-baba olun. Onların arkadaşları zaten var. Ama iyi ilişkiler kurun. İletişiminiz güzel olsun. Despot şekilde değil pozitif sınır koyalım. Pozitif disipline edelim" diye konuştu.

UZMAN PEDAGOG AİLELERİ UYARDIEbeveynlerin çocukları çok yakından takip etmelerinin altını çizen Pedagog Akbaş, "Çocukları çok yakından takip etmek gerekli. Bu yaş çocukların onların ailelerinin takibini çok hoş karşılamayacaklarından dolayı hep bir şeyleri gizli saklı yapma durumundan ötürü de bunu birazcık gizlilik içerisinde yapılmalı. Onların özlük haklarına saygı duyulmalı. Yakın çevrelerini hep kendilerine yakın tutarak, arkadaşlarını tanıyarak ve bu sosyal medyada, telefonunda kiminle görüşüyor, bilgisayarından nereye giriyor bunları kontrol altında tutarak yapmakta fayda var. Çocukta gerçekten psikolojik, mental anlamda bazı sıkıntılar varsa lütfen bir profesyonele de gitsinler. Bir uzmana danışsınlar. 'Kendimiz hallederiz, geçer, çocuktur' dememekte lazım. Gidilmediği takdirde etkisi intihar olur yada şiddete meyil olur. İçine kapanıklık olur. Atalet duygusu gelişir. Toplumdan soğur, dışlanır. Okuldan soğur, dışlanır. Olumsuz etkilerini sıralamak mümkün. Burada iş biz ebeveynlere düşüyor. Çocuklarımızla sıkı bir ilişki içerisinde olmak, onları anlamaya çalışmak, dinlemek, saygı duymak. İşin püf noktası saygı göstermek" dedi.

"DEVAMLI TELEFONLA İLGİLENİYORLAR"Çocukların sosyal medya kullanımını doğru bulmayan Mukaddes Kırkesile, "Kullanıyorlar. Bence doğru değil. Kullanıyorsa da 1 saati geçmemesi lazım diye düşünüyorum. Vücut sağlığına, gözlere olumsuz etkileri olabiliyor. Bilgisayar tablet, cep telefonu kullandırılmamalı. Bence aileler sınır getirmeli. Yarım saat, bir saati geçmemeli" diye konuşurken, 9 torun sahibi Remzi Mangan, "Çocukların elinde telefon hiç doğru bir şey değil. Kurtaramıyorum çocukları. Devamlı telefonla ilgileniyorlar. Neye bakıyorlar onu bilmiyorum. Bundan çok rahatsızım. Bunun önünün alınması lazım" dedi.

Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı
Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı
Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı
Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı

Güney Amerika, Sosyal Medya, İntihar, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman pedagog sosyal medya konusunda aileleri uyardı - Son Dakika


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