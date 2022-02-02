Uzmanından sömestr tatiline özel müze ve sanatsal atölye önerileri - Son Dakika

Çocukların hem gelişimine destek olacak hem de güzel vakit geçirmelerini sağlayacak faaliyetler bulmakta velilerin zorluk çekebildiğini belirten Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Özkür, "Çocuk gelişiminde sanat; çocuğun ic¸ dünyasını yansıtmasını, ruhsal doyuma ulaşmasını, problem çözme becerilerinin gelişmesini ve bir işe dikkatini vermesini sağlayarak çocuğu pek çok alanda destekleyici niteliktedir. Bu doğrultuda yaşamın temelini oluşturan çocuğun gelişim süreçlerinde sanatsal faaliyetlere başvurmak oldukça önemlidir" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Özkür sanatın çocuk gelişimindeki yerini değerlendirdi. Özkür, çocuk eğitiminde sanatsal faaliyetler içeren, çocukların yaratıcılığını destekleyici ve var olan yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan teknikler kullanılmasının önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Özkür, 6-14 yaş aralığı çocuk grupları için çeşitli kaynaklardan derlenmiş sömestr etkinlikleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etkinliklere yönelik örnekler veren Özkür şu bilgileri paylaştı:

"Yarıyıl tatiliyle birbirinden renkli, sanat dolu bir takvim hazırlayan İstanbul Modern, çocuklara müze uzmanları eşliğinde evlerinde atölye çalışmaları yapma imkanı sunuyor. 4 -12 yaş aralığındaki tüm çocuklar için gerçekleşecek atölye çalışmaları, İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi "Şimdinin Peşinde" ve "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer", " Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar" süreli sergilerinin Sanal Tur gösterimiyle başlıyor. Atölye çalışmaları 4 Şubat'a kadar devam edecek.

"Toplam 10 atölye çalışmasıyla, uzmanlar eşliğinde çocuklara maske yapım, müzik, mimari, haritalama ve gazete kültürü alanlarında programlar hazırlayan İKSV ise 6-8 ve 9-12 yaş grupları için düzenlenen farklı içeriklerle, 4 Şubat'a kadar hafta içi her gün gerçekleştirilecek ücretsiz programlar sunuyor."

MÜZELER BİR TIK UZAKTA

İnteraktif ve sanal müzelerle ilgili de bilgiler paylaşan Özkür şöyle devam etti:

"Metropolitan Sanat Müzesi bünyesinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan ilham alarak oluşturulan MetKids, illustative haritadan interaktif olarak müzeyi gezmek, müzedeki eserleri keşfetmek, zaman makinesiyle 5000 yıllık sanat tarihinde yolculuk yapmak ve evde yaratıcı projeler üretmek için imkan tanıyor. Ayrıca müzeyi gezen çocuklar ilgilerini daima canlı tutan ejderhalardan mumyalara kadar pek çok konuya dair ilginç gerçekleri de keşfedebiliyor.

"Dünyanın en ünlü çağdaş eserlerinin sergilendiği Tate müzesi, çocuklara özel oluşturduğu sanal müzesi Tate Kids'deki içerikleriyle çocuklara bir müzeden fazlasını deneyimleme imkanı sunuyor. Kes-yapıştır ve çeşitli boyama aktivitelerinden, oyun-quiz ve sanat keşfine kadar pek çok sanatsal aktiviteye erişim sağlanabilen Tate Kids sayesinde çocuklar evde vakit geçirirken hayal gücünü geliştirip ufkunu genişletecek."

SANATI SAHNEDEN İZLEMENİN TADINI ÇIKARIN

"Şubat ayında sanatsever çocuklar için birçok tiyatro ve sahne etkinliği bir arada sunuluyor" diyen Özkür şu örnekleri paylaştı:

"Dünyaya geldiğinde diğer kardeşlerine benzemeyen ve herkesin onunla alay ettiğini zanneden Çirkin Ördek Yavrusu'nun hikayesi 4 Şubat 2022 Cuma günü saat 15.00'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

"Klasikleşmiş bir eser olan Külkedisi masalı müzikali, 6 Şubat 2022 Pazar günü Akasya Kültür Sanat'ta saat 13.00-15.00 arasında Oktay Şenol tarafından uyarlanıp yönetilecek. Klasik masal seven çocuklar için unutulmaz olan bu oyun çocukların keyifle katılabileceği etkinlikler arasında yer alıyor.

"12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00'da İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sahnelenecek olan "Da Vinci Bana Dedi Ki" isimli çocuk tiyatrosunda Ressam Memo'nun en sevdiği fırçasını bulmak için çıktığı macera sahneleniyor. Obje kuklaların ve canlı müziğin eşlik ettiği bu fantastik çocuk oyunuyla da Vinci' nin sırları aralanıyor ve çocuklar maceralarla dolu bir yolculuğa çıkıyor."

ÇOCUKLAR İÇİN EKOLOJİK YAŞAM

Atölye çalışmalarının da sömestr da tercih edilebileceğini söyleyen Özkür, "İstanbul Çocuk Festivali bünyesinde gerçekleşecek olan "Ekoloji Üreten Çocuk Atölyesi"nde çocuklar insan hayatı ile doğanın birbirine nasıl bağlı olduğunu anlıyor, sürdürülebilir ekolojik yaşam biçimlerini öğreniyor. Eğitmenler bu atölyede çocuklara bitkileri tanıtıyor, onlara nasıl dokunmaları gerektiğini gösteriyor ve bir tohumun bitkiye dönüşme sürecine şahit olmalarını sağlıyor. Atölyede kendi tohumlarını eken çocuklar bitkilerin tüm bakımlarını kendileri yaparak sorumluluk kazanıyor. Bu sayede merak ve hayal güçleri gelişen çocuklar, hız ve uyum dengeleri artarak, farklı takımlarda etkin çalışma becerisi kazanıyor. Atölye, 3 Şubat tarihine kadar saat 10.00'da Watergarden Performans Merkezi'nde düzenlenmeye devam edecek" dedi.

DÜNYANIN TÜM BEBEKLERİ İÇİN

Özkür açıklamasının devamında, "Rahmi Koç Müzesi ise Dünya Bebekleri Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergide oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuluyor. 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine, hatta Uzakdoğu'nun ipek elbiseli festival bebeklerine kadar çok özel örnekler sergileniyor. Bebek kavramının tarih öncesinden bu yana kullanım amaçlarını anlatan, yüzyıllar içinde bebek sanayisinin geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne seren sergide çocuklar çeşitli etkinliklere katılma imkanı buluyor" dedi.

MİNİATÜRK'TE RENKLİ ETKİNLİKLER

Miniatürk'ün de alternatif olabileceğini belirten Özkür, "136 mimari eserin küçültülmüş minyatür modelleri ile ziyaretçilerine adeta Türkiye turu yaptıran Miniatürk'te, 27 Şubat Pazar günü çocukları bir dizi etkinlik bekliyor. Animasyondan konserlere, atölyelerden sokak oyunlarına, kantodan illüzyona kadar birbirinden renkli ve dolu bir program ile küçük ziyaretçiler eğlenirken öğrenme imkanı da bulacak" ifadelerini kullandı.