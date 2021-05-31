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Uzmanından "tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastalar Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastalar Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor" uyarısı

31.05.2021 12:23
Uzmanından

Türk Toraks Derneği Doğu Anadolu Şubesi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Buket Mermit Çilingir, tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastaların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha şiddetli geçirdiklerini söyledi.

Türk Toraks Derneği Doğu Anadolu Şubesi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Buket Mermit Çilingir, tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastaların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha şiddetli geçirdiklerini söyledi.

Çilingir, sigaranın küresel bir salgın olduğunu ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'de tütün ile mücadele kapsamında çok başarılı çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çilingir, 2008'de kapalı alanlarda sigara tüketiminin yasaklanmasıyla tütün ve tütün ürünlerine karşı verilen mücadelenin farklı bir boyut kazandığını aktardı.

Tütün ürünü kullanan ve bırakmak isteyenlere "ALO-171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ile sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağlandığını anlatan Çilingir, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınının zorlu sürecine rağmen Türkiye'de 500'ün üzerinde sigara bırakma polikliniğinde vatandaşlara hizmet sunuluyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ancak Türkiye'de geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlara ücretsiz erişim imkanı sağlanıyor. Bu ilaçlar, sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılıyor. İnternet üzerinden destek almak isteyenler 'alo171.saglik.gov.tr' adresi üzerinden sigara bırakma takvimi oluşturabilir, sigaranın bütçeye verdiği zararı hesaplayabilirler."

Sigaranın insanların sağlığını olumsuz etkileyen en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurgulayan Çilingir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigara dumanı içinde bulunan kimyasal maddeler başta akciğer kanseri olmak üzere hemen hemen tüm organ kanserlerine, kronik bronşit, astım, akciğer enfek­siyonları, alerjik rahatsızlıklar, kalp ve damar hastalıklarına neden olmaktadır. Sigaranın zararlarından bahsederken üzerinde durulması gereken bir nokta da pasif içiciliktir. Sigara içmediği halde sigara dumanına yoğun olarak maruz kalınması akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Ayrıca lösemi, lenfoma, santral sinir sitemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır."

"Eşi görülmemiş bir salgınla karşı karşıyayız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gösterilen duyarlılığın tütün ürünlerine karşı da gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Çilingir, herkesin hayatında köklü değişikliklere neden olan salgının aslında sigarayı bırakmak isteyenler için de bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tütün kullanımının Kovid-19 salgınında değiştirilebilir bir risk faktörü olduğunu ifade eden Çilingir, şöyle konuştu:

"Tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastaların Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiklerini, yoğun bakımda tedavi ettiğimiz hastaların çoğunu sigara içen hastaların oluşturduğunu gördük. Bu nedenle sigaranın, elektronik sigaranın ve tüm nikotin ürünlerinin bırakılması her zamankinden daha önemlidir. Sigara bırakmak isteyenleri hastanemizin polikliniğine bekliyoruz. Geçen yıl takip ettiğimiz kişilerin yüzde 80'i sigarayı bıraktı."

Türk Toraks Derneği, Doğu Anadolu, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastalar Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor' uyarısı - Son Dakika


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