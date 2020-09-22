Üzüm görünümlü avatar çiçeği, görenleri büyülüyor - Son Dakika

Üzüm görünümlü avatar çiçeği, görenleri büyülüyor

Budist inancına göre bin yılda bir görülen Udumbara (Avatar) çiçeği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görüldü.

Budist inancına göre bin yılda bir görülen Udumbara (Avatar) çiçeği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi Küme Evler Mevki'inde bağda üzüm tanesinin üzerinde avatar olarak da bilinen Udumbara çiçeği görüldü. Kendilerine ait bağa üzüm toplamaya gelen zirai tekniker Ferit Güllü, daha önceden bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini üzüm tanesinin üzerinde açtığını fark etti. Ferit Güllü, bağa üzüm toplama geldiği esnada çiçeği fark ettiğini ve bu çiçeği canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Budist inancına göre Udumbara çiçeği, varlığı milyonlarca yıl öncesine dayandığı, 3 bin yılda bir açtığı ve herhangi bir aksilik olmaması halinde ise aylarca yaşayabildiğine inanılır. Çapı 7 mm gövdesi ise 1 mm olan çiçeğin efsaneye göre yeni bir kral doğacağına işaret ettiğine inanılıyor. Ağaç dallarında veya meyvelerinde parazit olarak yetişen çiçek ile uzmanlar, udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.

Ömer Faruk Aydın/ (İHA)

Üzüm görünümlü avatar çiçeği, görenleri büyülüyor

Adıyaman, Avatar, Budizm, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzüm görünümlü avatar çiçeği, görenleri büyülüyor - Son Dakika

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