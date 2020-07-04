Uzun Komisyon çalışma saatleri ortamı gerdi - Son Dakika

Uzun Komisyon çalışma saatleri ortamı gerdi

Uzun komisyon çalışma saatleri ortamı gerdi.

Uzun komisyon çalışma saatleri ortamı gerdi.


Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanunu ile ilgili değişiklik görüşülüyor. CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre, yaptığı konuşmasında Türkiye yönetimini diktatörlüğe benzetti ve Hitler yönetimi imasında bulundu. Emre'nin bu sözleri üzerine Adalet Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç sert tepki gösterdi. Tunç, "Türkiye Cumhuriyet Devleti bir diktatörlük değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diktatör denilemez, Hitler benzetmesi yapılamaz. Hitler benzetmesi yapıldığı takdirde, İnönü Fuhler irtibatı hatırlatılır." diye cevap verdi. Bunun üzerine ortam gerildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tunç'un sözlerini geri almasını istedi. Tunç da CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diktatör dediğine ilişkin sözlerine geri alması halinde Tunç da sözlerini geri alacağını belirtti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adolf Hitler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uzun Komisyon çalışma saatleri ortamı gerdi - Son Dakika

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