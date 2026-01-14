Uzungöl'de İlk Kış Festivali - Son Dakika
Uzungöl'de İlk Kış Festivali

14.01.2026 10:29
Trabzon'un Uzungöl'ünde 23-25 Ocak'ta ilk kış festivali düzenlenecek, çeşitli etkinlikler yapılacak.

TRABZON'da beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl'de 23-25 Ocak'ta ilk kez kış festivali düzenlenecek. Kar oyunları, kayak ve kızak etkinlikleri yapılacak olan festivalde, kentin plakasından esinlenerek 6 bin 161 kişiyle horon halkası rekor denemesi yapılacak. Uzungöl Festival Koordinatörü Erhan Eroğlu, turizmi 4 mevsime yaymayı amaçladıklarını belirterek, "İnsanlar Almanya'dan, Malatya'dan, Antalya'dan, Rusya'dan yazıp '6 bin 161'in içerisinde biz de varız' diyorlar" dedi.

Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla çevresindeki ormanın beyaza büründüğü ünlü turizm merkezi Uzungöl, yaz turizminin yanında kışın da çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerle 2025'te yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl'de ilk kez düzenlenecek olan kış festivali, 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çaykara Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Gastronomi Derneği koordinesinde düzenlenecek olan festivalde; kar oyunları oynanacak, kayak ve kızak yapılacak. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı planlanan etkinliklerin yanı sıra konserler, yöresel kültürü yansıtan gösteriler, hamsiyle köfte şölenleri ve kentin plakasından esinlenerek 6 bin 161 kişiyle horon halkası rekor denemesi yapılacak. Yaklaşık 30 bin doğa tutkununun ağırlanmasının planlandığı festival, 3 gün boyunca şenliklere ev sahipliği yapacak.

'KIŞI DOLU DOLU YAŞAYACAĞIZ'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, festivale ilişkin, "Bu festival, Uzungöl için bir ilk olacak. Daha önceden günübirlik etkinlikler oluyordu. Bu festivalle beraber 'Bismillah' diyelim istiyoruz. Bu çerçevede çok güzel sosyal etkinliklerimiz var. Kar ile ilgili tüm aktiviteleri yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500'e yakın müşteri kapasitemiz olacak. İşletmecilerimiz fiyatlar noktasında da bir kampanya yapacaklar. Bundan sonraki süreçlerde 2-3 günlük festivaller değil de 1 hafta 10 güne yayarak özellikle kışı dolu dolu yaşamış olacağız. Festivalde kar oyunlarımız, sanatçılarımız ve kültürümüzü yansıtan faaliyetlerimiz olacak. Kayak, kar motorları ve araçlarıyla oluşturula pistlerde çocuklara yen yetişkinlere yönelik organizasyonlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

'GELENEKSEL FESTİVAL İÇİN İLK ADIMI ATACAĞIZ'

Uzungöl'de turizm işletmecisi Mehmet İnan, festivalin geleneksel hale geleceğini ifade ederek, "Bu sene Trabzon'daki bütün kurumlar festivalimize öncülük yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve valimiz de olmak üzere Çaykara Belediyesi'nce de geniş ve kapsamlı bir organizasyon düşünüyoruz. Çocuklar ve yetişkinler için farklı etkinliklerimiz olacak. Sanatçılarımız gelecek, hamsi ve köfte imkanlarımız olacak. Aynı zamanda Trabzon'un tüm ilçelerinden Uzungöl'e servisler olacak. Misafirler ulaşım ve konfor zorluğu yaşamayacak. O dönemde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitemiz açık olacak. İnşallah geleneksel olacak olan festivalimizin ilk adımını bu sene atacağız. İnşallah her yıl bu festival devam edecek. İlk kez bu yıl geniş çaplı bir organizasyonla Uzungöl'ün kış festivaline başlayacağız. Doğa tutkunlarını bekleriz" diye konuştu.

'TRABZON MUTFAĞI TANITILACAK'

Uzungöl Festival Koordinatörü Erhan Eroğlu, "Yıllardır Trabzon'un bütün ilçelerinde Kalandar adı altında birçok etkinlik yapılıyordu. Uzungöl'de de yapılan bu faaliyeti bir festival konusuna çevirelim istedik. İlk gün Kalandar etkinlikleri ve yöresel sanatçılarımızın gösterileri ağırlıklı olacak. 23 ve 24 Ocak'ta hem ulusal hem de yöresel sanatçılarımızla birlikte konserlerimiz devam edecek. Trabzon'un mutfağını tanıtabilmek için Gastronomi Derneği tarafından yemek etkinliği gerçekleştirilecek. Uzungöl'ün çevresinde 6 bin 161 kişiyle dünyanın en uzun horon halkası denemesini gerçekleştireceğiz. En heyecan verici olanı rekor horon halkası denemesi olacak. İnsanlar Almanya'dan, Malatya'dan, Antalya'dan Rusya'dan yazıp, '6 bin 161'in içerisinden biz de varız' diyorlar. Bölgenin kış turizminde de ön planda olacağını varsayarak, '4 mevsim turizm' diyoruz. Yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağlamasını öngörüyoruz. Hamsi ve köfte mangal yapılarak ücretsiz olarak dağıtılacak" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Trabzon, Uzungöl, Kültür, Güncel, Doğa, Son Dakika

