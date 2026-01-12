Uzungöl'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 71 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Uzungöl'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 71 Arttı

Uzungöl\'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 71 Arttı
12.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Uzungöl, bir önceki yıla göre yüzde 71 artışla 4.3 milyon ziyaretçi ağırladı.

TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de 2025 yılında ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 71 arttı. Özellikle körfez ülkelerinden gelenlerin ilgi odağı olan Uzungöl, 2025'te 4 milyon 338 bin 827 ziyaretçiyi ağırladı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte bulunan Uzungöl'ü 2024 yılında 2 milyon 541 bin 182 turist ziyaret ederken, 2025 yılında bu sayı 1 milyon 797 bin 645 kişi artarak 4 milyon 338 bin 827'ye ulaştı. Kent turizmi verilerine göre, Uzungöl'de 2025 yılında ziyaretçi sayısı, 2024 yılına oranla yüzde 71 arttı. 2025 yılındaki ziyaretçi sayısı, 2024 yılının hemen her ayında yükseliş gösterdi. Ocak ayında ziyaretçi sayısı 66 bin 600'den 74 bin 403'e, şubat ayında 66 bin 384'ten 71 bin 76'ya, mart ayında ise 73 bin 544'ten 83 bin 532'ye çıktı. Nisan ayında 201 bin 835 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 202 bin 830 olarak kaydedilirken, mayıs artış daha belirgin hale gelerek 192 bin 478'den 350 bin 445'e yükseldi.

AĞUSTOSTA REKOR ARTIŞ

Artışın en belirgin olduğu dönem ise yaz ayları oldu. Haziranda ziyaretçi sayısı 2024'te 309 bin 515 iken 2025'te 944 bin 785'e yükseldi. Temmuzda 481 bin 172 olan ziyaretçi sayısı, 703 bin 350'ye çıkarken, ağustosta ise 653 bin 673'ten 1 milyon 154 bin 535'e yükselerek 2025 yılının en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Uzungöl'de, sonbahar ve kış mevsimlerinde de 2024 yılına göre artış sürdü. Eylülde ziyaretçi sayısı 245 bin 443'ten 137 bin 543'e gerilese de ekimde Uzungöl'ü 306 bin 740 kişi ziyaret etti. Kasımda ziyaretçi sayısı 157 bin 354 olarak kaydedilirken, Aralık 2025'te 152 bin 234 ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Uzungöl, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Uzungöl'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 71 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
İbrahim Üzülmez’den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: Uzungöl'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 71 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.