Uzungöl Kış Festivali Coşkusu
Kültür Sanat

Uzungöl Kış Festivali Coşkusu

Uzungöl Kış Festivali Coşkusu
24.01.2026 19:16
Trabzon'da Uzungöl Kış Festivali'nin ikinci günü etkinliklerle devam etti, horon halkası oluşturuldu.

Trabzon'da düzenlenen "Uzungöl Kış Festivali"nin ikinci günü çeşitli etkinliklerle devam etti.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de düzenlenen festivalde dev horon halkası oluşturuldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.

Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı.

"Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"

Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Binlerce kişiyi bir araya getiren festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Genç, "Bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın altında binlerce insan bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyor. Bu toprakların bize emanet edildiğinin bilincindeyiz, aynı bilinçle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, festivale yoğun katılıma işaret ederek, "Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız. Kültürümüzü yaşatacağız, horonla bir rekor denemesi yapacağız, sanatçılarımızla coşacağız." dedi.

Etkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.

Kaynak: AA

19:01
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz Yıldız isim yedeklerde
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
18:43
Kocaelispor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
