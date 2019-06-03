Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik denetimlerine katıldı
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Çorum
ve Samsun
'da trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Uzunkaya, Çorum Merkez
, Samsun Sarışık ve Maliye
uygulama noktalarını ziyaret etti.
Burada uygulamalar hakkında emniyet personelinden bilgi alıp personelin ve vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı kutlayan Uzunkaya, bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için bütün Emniyet Teşkilatı personelinin var gücüyle çalıştığını vurguladı.
Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Demir
ve Çorum İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ
da yer aldı.
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