Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

14.05.2022 00:37
Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet elektrik direğine çarptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet elektrik direğine çarptı. Sürücü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 59 ACF 365 plakalı motosiklet, otomobilin sıkıştırması nedeniyle elektrik direğine çarparak yola savruldu. Yere savrulması ile sürücüsü R.B yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü R.B olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazaya neden olmasına neden olan araç ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili Soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

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İnönü Caddesi, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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