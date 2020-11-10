Uzunköprü'de pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik maske ve mesafe denetimlerinin süreceği, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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