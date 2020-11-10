Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesine yasak getirildi.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, salgının bulaşma yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yeni tedbirler alındı.
Tedbirler kapsamında semt pazarlarında pazarcılık
yapan esnafın tezgahlarının başında sigara içmemeleri ve yiyecek yememeleri kararlaştırıldı.
Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik maske ve mesafe denetimlerinin süreceği, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika