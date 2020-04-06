Uzunköprü'de, toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu - Son Dakika

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Uzunköprü'de, toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu
6 saat önce
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Karar, Uzunköprü Minibüsçüler Kooperatifi'ne tebliğ edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:06 Kaynak: DHA
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