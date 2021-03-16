Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı - Son Dakika

Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı

16.03.2021 14:51
Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı, System.String[]

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren Mücahit Minaz'ın (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren Mücahit Minaz'ın (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.  Daha önce şizofreni tedavisi gördüğünü iddia eden ve iki kez ifade değiştiren Minaz savunmasında yine ifadesini değiştirdi. Minaz, "Boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim. Ben bu olanları daha önce utancımdan söyleyememiştim" dedi.

Olay, 1 Kasım gecesi Yukarı Mahalle, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki bölgede meydana geldi. Sokakta erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, başı ve cinsel organı kesilmiş haldeki cesedi buldu. Polisin yaptığı incelemede cesedin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e ait olduğu tespit edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Mustafa Sömek'i öldüren şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu tespit etti. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği belirlenen Minaz, polisin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İLK İFADESİNDE MIRILDANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİŞizofreni tedavisi gördüğünü iddia eden Minaz, polisteki ilk ifadesinde, "ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  İFADE DEĞİŞTİRDİ, 'YERDE YATIYORDU, YARDIM ETMEYE GİTTİM' DEDİ'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan  Mücahit Minaz ilk duruşmada, polisteki ifadesini değiştirerek, şunları söyledi:  "Ben ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Kafasından tutmak istedim. Ancak kafasının kopuk olduğunu gördüm. Yüzüstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Kafası yuvarlanıp gitti. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim."Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Mücahit Minaz, tutuklu bulunduğu Alanya L Tip Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.  TAKSİCİ: 'KARGO ALMAYA GELDİM' DEDİ, ELİNDE PAKET YOKTUMinaz'ı Yalıhüyük'e götüren taksici Hacı Mehmet Ç., duruşmada tanık olarak dinlendi. Mehmet Ç., olay günü Mınaz ile arasında geçenleri şöyle anlattı: "Arabaya doğru birlikte yürüdük. Yürürken eğildiğimde sağ ayağının bilek kısmında bir kırmızılık gördüm ancak ne olduğunu kendisine sormadım. Durağa gittik, arabaya bindik. Köyünde evin önünde bıraktım. Paramı aldım. Tekrar geri döndüm. Yolda giderken bana yurt dışında çalıştığı yerleri anlattı. Ben kendisine para üstü verdiğimde, para üstünü almadı. 'Yarın çiğ köfteni yerim ödeşiriz' dedi. Bana yolda giderken yorulduğunu söylemişti. Neden yorulduğunu sorduğumda,  'Baya bi gezdim dolaştım. Kargomu almaya geldim' demişti.  Ancak arabaya bindiğinde elinde herhangi bir kargo yoktu. Yolculuk esnasında da olabildiğince sakin davranıyordu. Yolculuk yaklaşık 25 dakika sürdü."Öldürülen Mustafa Sömek'in kardeşi Ahmet Sömek de sanıktan şikayetçi olduğunu ve olay nedeniyle de psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.  BU KEZ DE 'BANA BIÇAK ÇEKTİ, UTANCIMDAN SÖYLEMEDİM' DEDİMinaz savunmasında, bu kez öldürdüğü Mustafa Sömek'in kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, şöyle konuştu:  "Adana'ya hastaneye gittik, hastane normalde hastaneye yatırılmamı söyleyip sevk edecekti. Ancak evrakta sevk maddesi olmadığı için sevk etmedi. Ben maktulü daha önce hiç görmedim. Tekel bayisinin önündeyken benim kendisini takip etmemi istedi. Ben takip etmedim. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim. Karnıma doğru bıçak salladı. Ondan sonra da oradan çekip gitti. Ben de bu yaşananların üzerine, bunları yaptım. Balık standının oraya doğru gitti. Ben hemen kendisini takip etmedim. Bir süre birbirimize bakıştık. Sonra o gitti. Ben orada kaldım. Aradan 30- 40 saniye geçti. Arkasından koşturdum. Durdurmaya çalıştım. 'Niye böyle yaptın?' dedim. Bana yine bıçak savurdu. Ayağına tekme vurdum. Bıçağı yere düştü. Bıçağa ben uzandım. Bu sefer bıçağı ben savurdum. Yerden bir taş alıp bana atacaktı. Ben bu olanları daha önce utancımdan söyleyememiştim."

Mahkeme heyeti Mücahit Minaz'ın tutukluluk halinin devamına ve Adana Ekrem Tok Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nden raporun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı
Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı
Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı
Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Yalıhüyük, şizofreni, Bozkır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vahşi cinayetin sanığı yine ifade değiştirdi: Boğazıma bıçak dayadı - Son Dakika


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