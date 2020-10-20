'Vaka sayısı düşerse yoğun bakımlardaki zatürre hastalarının da sayısı düşer' - Son Dakika

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, ülke genelinde yüzde 5,9 olan zatürre hasta oranının koronavirüsün yapısı gereği çok fazla değişmeyeceğini ancak tedbirlere uyup vaka sayısını azaltarak zatürreden kaynaklı yoğun bakımlara giren hasta sayısının önüne geçilebileceğini kaydetti.

Koronavirüse yakalanan ağır hasta sayısı yaklaşık bir aydır 1400'lerde seyrederken yüzde 5,9 olan zatürre oranının çok fazla düşmediğine dikkat çeken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Zatürredeki oranın düşmemesindeki nedeni virüsün bir karakteri olarak düşünmek lazım. Bu hastaların arasından belirli bir oranda mutlaka zatürre ortaya çıkıyor. Bundan sonra da bu oran çok fazla değişmeyebilir. Ancak toplumda görünme sayısı ne kadar azalırsa biz bu zatürreyi oran değişmese de sayısal olarak daha az görmüş olacağız" dedi.

'ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLDİĞİNDE BUNUN ETKİSİNİ KISA ZAMANDA GÖRÜYORUZ'

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, virüsün zatürreye çevirme oranı değişmese de akciğerlere inerek zatürreye çevirdiği yoğun bakımlardaki hasta sayılarını tedbirlere sıkı sıkıya uyarak düşürmenin mümkün olabileceğini vurguladı. Böylelikle hastaların ağırlaşarak yoğun bakımlara gelme oranının da azalacağına işaret eden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Tedbirlere uymaya sonuna kadar devam edelim. Sayı ne kadar azalırsa bunla mücadele de o kadar kolay olacak. Sonuçta bu hastalığa yakalanan, şikayetleri olan kişi sayısı ne kadar azalırsa zatürreyle daha az karşı karşıya kalacağız. Önümüz sonbahar, kış. Toplumun reaksiyonu, adaptasyonu gerçekten çok önemli. Toplum önlemlere son derece dikkat ettiğinde bunun etkisini çok kısa zamanda görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda çok ciddi tedbirler önerilmişti her zaman olduğu gibi. Bu tedbirlere toplumun adaptasyonu bir miktar daha iyi oldu ki aslında vaka sayılarımızda bir miktar azalma oldu" diye konuştu.