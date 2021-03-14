Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyü, pozitif vaka sayısında artış görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.

Yapraklı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs görülen vakalarının artması sebebiyle Yapraklı ilçesi Topuzsaray köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI