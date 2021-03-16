Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı - Son Dakika

Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı

16.03.2021 12:30
Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, tüm hafta boyunca süren etkinlikler düzenledi.

Nişantaşı Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, tüm hafta boyunca süren etkinlikler düzenledi. Dünya Kadınlar Günü Konseri, 5 gün süren ve geniş katılımlı "Kariyer Günleri Zirvesi", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı" panelleri ile İstanbul'da Kadın Olmak Semineri' gerçekleştirildi.

8 Mart günü Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Bilir Eyüpoğlu'nun ekibiyle birlikte verdiği "Dünya Kadınlar Günü Konseri" dijital ortamlarda canlı olarak yayınlandı. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "8 Mart Kariyer Günleri" seminerlerinde sektörün önde gelen kadın profesyonelleri üniversite öğrencileriyle buluşturuldu. "Başarılı Kadınlar Online Kariyer Sahnesinde" temasıyla 5 gün süren etkinlikte 15 kadın konuşmacı yer aldı.

Etkinlikte hukuk, insan kaynakları, medya, eğitim, danışmanlık ve finans gibi birçok alanda iş sahibi kadınlar, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Etkinlik çerçevesinde, iş hayatında kadın olmak, kadınların iş hayatında geçtiği aşamalar, kadının rolü, cinsiyet eşitliği konuları konuşuldu. Başarılı kadınlar iş hayatında yaşadıkları zorlukları ve deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerden gelen yorumlara içtenlikle cevap veren konuklar aynı zamanda öğrencilerin iş ve kariyer yaşamlarına yönelik önerilerde bulundu.

Haftanın son gününde etkinliğin kapanış semineri Ata Holding Strateji Direktörü Seda Erdem tarafından, uluslararası öğrencilere yönelik yapıldı. Tamamı İngilizce dilinde yapılan yayında Seda Erdem, iş hayatında eşitliğin öneminden ve farklılıkların kattığı değerlerden bahsetti. Tüm hafta süren etkinliğin yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu İstanbul Derneği iş birliğinde düzenlenmiş olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı" 11 Mart 2021 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği çerçevesinde iki oturum halinde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu panelde 9 konuşmacı yer aldı.

İki oturum halinde düzenlenen etkinliğin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli açılış konuşması Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şenay Yalçın konuşmasında, Üniversite olarak eşitlikçi bir eğitim verdiklerinden, şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi konusunda çalışmalara verdikleri desteklerinden bahsetti.

Program çerçevesinde toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılıgˆı, cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıp yargıları, dilde eşitlik, dijital şiddet, flört şiddeti, ulusal ve uluslararası dökümanlarda, sözleşmelerde kadın hakları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulama örnekleri, çalışma hayatında kadın, kadının güçlenmesi ve kalkınma, yönetim mekanizmasında kadın ve işte eşitlik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşların kadın alanındaki çalışmaları, AB Başkanlığı'nın kadın alanında Türkiye'deki Proje süreçlerine katkısı gibi çok sayıda konuda seminerler verildi.

Panelin kapanış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı – AB Başkanlığı, Genel Müdürü Bülent Özcan gerçekleştirdi. Bülent Özcan konuşmasında, kadına karşı şiddetle mücadele ve ailenin korunması konularında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Daha uzlaşmacı, daha adil, kapsayıcı yaşam için kadınların eşit şartlarda ve sayıda her yerde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haftanın son gününde ise Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "İstanbul'da Kadın Olmak Semineri" gerçekleştirildi. 12 Mart tarihinde gerçekleşen seminere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Hizmetleri Şonim Şube Müdürü Nermin Özer, İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın ve Sarıyer Belediyesi Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Zerrin Coşkun Harput gibi önemli isimler katıldı. Şehir hayatında kadın olmanın zorlukları konuşuldu. Bu alanda yapılan hukuki, psikolojik ve sosyal çalışmalar ile iyileştirmelerin konuşulduğu seminer yoğun katılımla tamamlandı.


Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı
Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı
Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı

Nişantaşı Üniversitesi, dünya kadınlar günü, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakıf üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı - Son Dakika


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