VakıfBank: 0-3

SALON: Sportna Dvorana Ljudski VrtHAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)MARİBOR: Stoljiljkovic, Sobocan 9, Bracko 4, Kosenina 6, Lorber, 9 Pintar 7, Pahor (L), MilosicVAKIFBANK: Gabi 7, Zehra 7, Haak 19, Meliha 5, Milena 7, Maja 5, Gizem (L), Cansu 1, Gözde 1, Ebrar 9SETLER: 13-25, 17-25, 14-25SÜRE: 61 dakika (21', 21', 19')VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Nova KBM Branik Maribor'u deplasmanda 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.VakıfBank, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18: 00'de deplasmanda karşılaşacak.