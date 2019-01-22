Vakıfbank, Avrupa'da Üst Üste 25. Zaferin Peşinde
1 saat önce
Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa
şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa
temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmiyor.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart
'ı 3-1, Bulgaristan
temsilcisi Martiza Plovdiv
'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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