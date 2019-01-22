Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Avrupa'da Üst Üste 25. Zaferin Peşinde

Vakıfbank, Avrupa'da Üst Üste 25. Zaferin Peşinde

1 saat önce

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak.

Vakıfbank, Avrupa'da Üst Üste 25. Zaferin Peşinde, System.String[]
Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmiyor.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22: 00'de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1, Bulgaristan temsilcisi Martiza Plovdiv'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Spor
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