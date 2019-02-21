Vakıfbank, Avrupa'daki 27. Galibiyetle Çeyrek Finalde
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.
Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB'yle 26 Şubat Salı günü saat 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen sarı-siyahlılar, SCHARRena'daki karşılaşmanın ilk setini 25-23 almayı başardı. Sarı-siyahlılar, ilk sette rakibine blok sayısı imkanı tanımadı. İkinci sette savunmadaki etkinliğini arttıran VakıfBank, 22 dakika süren bu seti de 25-18 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette de Alman rakibine geri dönüş şansı vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB'yle 26 Şubat Salı günü 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:58 Kaynak: Bültenler
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