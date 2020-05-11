Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık'tan

Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, "Vakıf Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıf Haftası ile vakıf konusu hakkında farkındalığın sağlanması ve vakıf şuurunun topluma katkılarının vurgulanmasının hedeflendiğini belirterek, 2020 yılının "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" teması ile tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığıyla kutlanacağını ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda vakfiyelerinde belirtilen hayır şartlarının yerine getirilmesi, vakıf abide eserlerin ihya edilmesi, muhtaç vatandaşlara ayni ve nakdi yardımların yapılması ve öğrenci bursları ile Türkiye'deki sosyal ihtiyaçların karşılanması faaliyetlerini yürüttüğüne dikkati çeken Çalık, "Bölgemizde de bu konuda etkin çalışmalar yapan kurumumuz, son yıllarda 100'e yakın vakıf eserinin restorasyonunu gerçekleştirmiş olup 232 muhtaç vatandaşımıza nakdi, 831 aileye kuru gıda yardımı, 747 ilk, orta lise ve 294 yükseköğretim öğrencisine ve 21 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine burs imkanı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması ile ilgili yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini yürüttüğü ve birçok eserin bilimsel veriler ve görüşler ışığında restorasyonunu tamamladığını kaydederek, bölgede de tamamlanan ve devam eden birçok vakıf eserin, kültürel mirasın bir parçası olarak hak ettikleri değerlere yeniden ulaştığını aktardı.

Ticari hayatın yoğun şekilde sürdüğü vakıf işhanları, iş merkezleri ve vakıf dükkanların yanında tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü tarım arazileriyle de üretime ve toplumsal kalkınmaya da her daim hizmet ettiklerini belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Gelirlerini tamamen kendi mülklerinden temin eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf kültür varlıklarının restorasyonları ve gelir getirici yeni yatırımlar yapmanın yanında vakfiyelerdeki hayır şartları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. Bu vesile ile vakıf sahiplerinin ruhlarının şad olmasını diler, emanetlerinin en uygun şekilde yaşatılması için mesai mefhumu olmadan çalışan personelimizin ve tüm vakıf dostlarının Vakıflar Haftasını tebrik ederim."