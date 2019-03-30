Son Dakika Haberleri: Vakıflardan "Kışla Arazisi" Açıklaması

Vakıflardan "Kışla Arazisi" Açıklaması

1 saat önce

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, mülkiyeti Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfına ait olan kışla arazisinin Medipol Üniversitesi Hastanesine devredildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, arazinin Milli Savunma Bakanlığı adına Kuzey Deniz Saha Komutanlığına tahsis edildiği bildirildi.

Vakıflardan
Vakıflar Genel Müdürlüğünden, mülkiyeti Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfına ait olan kışla arazisinin Medipol Üniversitesi Hastanesine devredildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, arazinin Milli Savunma Bakanlığı adına Kuzey Deniz Saha Komutanlığına tahsis edildiği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, basında "Medipol'e devir iddiası" başlığıyla yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birgün gazetesinin 3'üncü sayfasında yer alan, Zeynep Kuray imzalı 'Medipol'e devir iddiası' başlıklı haberde söz edilen ve mülkiyeti Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfına ait olan kışla arazisi, Genel Müdürlüğümüzce, Milli Savunma Bakanlığı adına Kuzey Deniz Saha Komutanlığına tahsis edilmiştir. Haberde arazinin Medipol Üniversitesi Hastanesine devredildiği iddia edilmekte olup, iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kurumun Genel Müdürlüğümüzden böyle bir talebi olmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Söz, Kuzey Deniz, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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